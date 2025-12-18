ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ

Lakshmi Nivasa serial : ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.
Lakshmi Nivasa serial : ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನಾಲೂ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ರಸದೌತಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಂದನಾ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜಾಹ್ನವಿ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ವಿಶ್ವನ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಜಾಹ್ನವಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಜಾಹ್ನವಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾಳೆ.
ಆಕೆ ಜಯಂತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಲಲಿತಾಳಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂತೈಸಲು ಲಲಿತಾ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ ತನು ಕೂಡ ಆಕೆ ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಗಾಬರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಲಲಿತಾ ತನ್ನ ಮಗ ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳಾ? ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಲಿಲತಾ ಆತನ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಫಲಿಸಲು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾಳಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.