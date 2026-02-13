ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘೀನಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರೆಷ್ಟು?

Lamborghini car: ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ.
Lamborghini car: ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೇಗ, ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2026ರ ಆರಂಭದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 113 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ 111 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರುಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ. ಇದರ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹುರಾಕನ್ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಉರುಸ್ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4.18 ಕೋಟಿ ರೂ.ದಿಂದ 4.47 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಿಸ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲೇ ಸರಿ.