ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!

Gold Mines in India: ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ. ಯಾವುದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
Gold Mines: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಸರಿಸುಮಾರು 879.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿವೆ.   

ಹ್ಯಾಟೀ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದು.

ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಎರಡನೆಯದು ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ಕೆಜಿಎಫ್). ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ 2001 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿತ್ತು. 1880 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು.

ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಭೂಗತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ತೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು:  ಈ ಗಣಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸಣ್ಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

