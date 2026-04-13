20 ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?

T20 Cricket Record: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಡ್ಜ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಟಿ20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಡ್ಜ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಅವರ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮಾತ್ರ. 2008ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ಕೂಡ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಂದ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ!
ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 22 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 901 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 99 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ವೈಭವ್ ಪಾಲಿಗೆ 23ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 99 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ನಂತರ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.