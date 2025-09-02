ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಶೇ. 4 ಕ್ಕೂ ಏರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವು ಶೇಕಡಾ 58 ಅಥವಾ 59 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 8ನೇ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಇದು 2026 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು.