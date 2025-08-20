ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ: ಈ 2 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ! ಸುಖಮಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದು ಎಚ್ಚರ

chandra grahan 2025 negative effect zodiac sign: ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 9:57 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯ ಸಮಯವು ರಾತ್ರಿ 11:41 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯವು ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 1:27 ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯವು ಕಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೂತಕ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತಕವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರು ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸುವಿನ ಸೆಗಣಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಾರದು. ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕದ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ? ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:57 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯ ಸಮಯ 11:41 ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:27 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 11:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:22 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಏಷ್ಯಾ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಯುರೋಪ್, ಪೂರ್ವ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂವತ್ 2082 ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರಾದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದ್ದರೆ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.