ರಾಜ್‌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು..! ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Lata Mangeshkar facts : ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಹಾನಿ..
1978 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದವು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಟಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಐವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಲತಾ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲತಾ ಈ ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತರು ಎಂದು ರಾಜ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಗಾಯಕಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ರಾಜ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಲತಾ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಜ್ ಅವರು ಲತಾ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.