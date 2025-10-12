English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲೇಟ್‌ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಟಿಫಿನ್‌ ಮಾಡಿ..! ಈ ಟ್ರೀಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ.

Late Breakfast Dangers: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸದೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಸದೃಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 
Late Breakfast Dangers: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು (ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್) ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಹಾರದ ಸಮಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.  

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಯಾಮ್ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಬೇಗನೇ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪಾಹಾರ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ದಿನವಿಡೀ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ “ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಉಪಾಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ — ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.  

