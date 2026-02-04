English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ್ರೂ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..

Gold Rate in Pakistan: ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.. ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಅಂಗಡಿಯತ್ತ ನೋಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಗನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. 
 
ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟೋಲಾಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.529,162 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.  

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $5,000 ದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾರಣ.  

ಆಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರಾಫಾ ಜೆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಟೋಲಾಗೆ 14,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 529,162 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 12,689 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 453,671 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಟೋಲಾಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹38,800 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಟೋಲಾಗೆ 109 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 9,255 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 93 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 7,934 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ $1.09 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $87.80 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

