English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ :ಅರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 
1 /8

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಜುಲೈ 2025 ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2 /8

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /8

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜುಲೈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

4 /8

ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ AICPI ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ CPI-IW 145 ಆಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 143.6 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

5 /8

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ವೇತನದ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, HRA ಮತ್ತು TA ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

6 /8

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

7 /8

ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅರಿಯರ್ಸ್ ನೌಕರರ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು.   

8 /8

ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು.    

DA DA hike DA Hike Latest News Latest news on DA Hike salary hike

Next Gallery

Vastu Tips: ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ: ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬದುಕೇ ಬರಡಾಗುವುದು