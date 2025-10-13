8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಖಾತೆಗೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ನೌಕರರ ಖಾತೆ ಸೇರುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025 ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ, ಡಿಎ ಅನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಕೂಡಾ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರುವುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ (ToR)ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದಿರುವುದು. ಆಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ToR ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (NC-JCM)ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗವಾದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2027 ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ನೌಕರರು 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.