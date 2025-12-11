ಜನವರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ToR ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೂಡಾ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರ ನಂತರವೂ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಈಗಿರುವಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಭರವಸೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರು ವಾದ.