ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ

Leander Paes: ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟು ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Leander Paes: ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್.
ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಚರ್ಚೆಯ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ, 'ಲಿಯಾಂಡರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಲಿಯಾಂಡರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು .
ಇದಾದ ನಂತರ, ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಂಡರ್ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಿಯಾ 2014 ರಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ರಿಯಾ ಲೆಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಿಯಾಂಡರ್ ಹೆಸರು ನಟಿ ಕಿಮ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
2021 ರಲ್ಲಿ, ಕಿಮ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಿಮ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಬೇರೆಯಾದರು.