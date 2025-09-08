ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ..

Leena Chandavarkar: ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಈಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ದುರಂತ.
29 ಆಗಸ್ಟ್ 1950ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1968ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ದತ್ ನಿರ್ದೆಶನದ 'ಮನ್ ಕಾ ಮೀಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈಕೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.
ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದ ಜೀತೇಂದ್ರ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್, ಹಮ್ಜೋಲಿ, ಹನಿಮೂನ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಕಿ ಮೆಹಂದಿ, ಬಿಡೈ, ಖೈದ್, ಡಾಕು ಔರ್ ಜವಾನ್ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ 1970 ರಿಂದ 1980ರವರೆಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದ ನಟಿ.
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೋವಾದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೋಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಂಡೋಡ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೀನಾ ಅವರನ್ನು 1980ರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರೂ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಲೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಮೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಆಡಿತ್ತು. ಲೀನಾ-ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ದುರಂತಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಕಲಾವಿದರ ನೈಜ ಬದುಕು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.