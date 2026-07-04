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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಮೇಡನ್‌ ಓವರ್‌ ಆಡಲು ಆಗುತ್ತಾ.. ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Jul 04, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:26 AM IST
ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Legendary cricketer kapil dev big statement: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  
 

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ವೈಭವ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ವೈಭವ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  

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ವೈಭವ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಬೇಕು.   

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ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಇತರ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಮೇಡನ್ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್‌ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಸಚಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ, ಅವರು ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈಭವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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