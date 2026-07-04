Legendary cricketer kapil dev big statement: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ವೈಭವ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಬೇಕು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತರ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈಭವ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಸಚಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ, ಅವರು ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈಭವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.