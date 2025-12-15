ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಇಗುವ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಳಸದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೀಬೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ರಸಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸೀಬೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಬೆ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಂಬೆರಸ ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.