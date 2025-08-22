ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 7000 ರೂ.! ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ..

Bhima sakhi yojana: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭೀಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಐಸಿಯ ಭೀಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಐಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೊಹಂತಿ, ‘ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಭೀಮಾ ಸಖಿಯನ್ನು ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ’ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರಿದು, ಎಲ್ಐಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಭೀಮಾ ಸಖಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ 7,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ 6,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ 5,000 ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..
ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ತರುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಭೀಮಾ ಸಖಿಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿರುವ 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು.