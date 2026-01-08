English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LICಯಿಂದ ʼಜೀವನ್‌ ಉತ್ಸವ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂʼ ಆರಂಭ: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಲಾಭ

Benefits of LIC Jeevan Utsav: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀವನ ಉತ್ಸವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಜೀವಮಾನದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ ಉತ್ಸವ ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಎಲ್ಐಸಿ ʼಹೊಸ ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್ ಪಾಲಿಸಿʼಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಜನರು ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ 1,000 ರೂ.ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 40 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ 10% ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ LICನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 5.5% ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜನವರಿ 12, 2026ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್, ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ, ಎಲ್ಐಸಿ ಜನ್ ಸುರಕ್ಷಾನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲಾನ್, ಎಲ್ಐಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್... ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ LIC ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ತಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026ರವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಲೇಟ್‌ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನ 30%ವರೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

