LIC Scheme: ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 20 ಲಕ್ಷ..!

LIC Jeevan Umang Savings Plan: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ದ ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಹ LICಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಲಾಭಗಳೇನು? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಇದು ಉಳಿತಾಯ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 15 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೋನಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಖಚಿತ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಖಚಿತ ಮೊತ್ತದ 8 ಪ್ರತಿಶತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 100ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರೂ. ಅಥವಾ 100 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 30 ದಿನಗಳಿಂದ 55 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ 15, 20, 25 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳು. ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸುಮಾರು 15,882 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 47,646 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
31ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. + ಬೋನಸ್ (ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ 105 ಪ್ರತಿಶತ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)