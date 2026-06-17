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ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ.. 20 ವರ್ಷ, 5 FIFA ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲು!

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:23 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Lionel Messi goals: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡವು ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡವು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.   

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ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ 5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮಿಸ್ಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಆಟಗಾರ. ಮೆಸ್ಸಿ 5 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್‌ ಕ್ಲೋಸೆ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ 357 ದಿನಗಳ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ.    

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ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು 2006ರ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಸರ್ಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ.  

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ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಆಟಗಾರ ರಿವೆಲಿನೊ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1966ರ ಬಳಿಕ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ.   

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