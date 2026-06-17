Lionel Messi goals: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡವು ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡವು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ 5 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮಿಸ್ಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಆಟಗಾರ. ಮೆಸ್ಸಿ 5 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸೆ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ 357 ದಿನಗಳ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ.
ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು 2006ರ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಸರ್ಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಆಟಗಾರ ರಿವೆಲಿನೊ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1966ರ ಬಳಿಕ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ.