Lionel Messi Emotional: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ರೋಮಾಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು, ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಫುಟ್ವಾಲ್ ಆಟದ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಏನೇ ಆದರೂ, ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರೂ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಥೆ ಎಂದು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.