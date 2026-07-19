Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌.. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ರೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ?

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌.. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ರೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ?

Written ByBhimappa
Published: Jul 19, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:08 PM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Lionel Messi Emotional: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

1/6

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬೂಟ್‌ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

2/6

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

3/6

ನನ್ನ ಇಡೀ ಪುಟ್ಬಾಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ರೋಮಾಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

4/6

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು, ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಫುಟ್ವಾಲ್‌ ಆಟದ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.   

5/6

ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

6/6

ನಾಳೆ ಏನೇ ಆದರೂ, ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರೂ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಥೆ ಎಂದು ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup ಫೈನಲ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
School Holiday17 min ago
2
Punit Goenka32 min ago
3
Karnataka Drought Review Meeting40 min ago
4
Facebook Down1 hr ago
5
Viral Video1 hr ago