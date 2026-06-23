Lionel Messi two historic FIFA World Cup records: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ನಡುವೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಚಾಮಪಿಯನ್ ತಂಡ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಸತತ ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಜೈಜಿನ್ಹೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೆಸ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ 38 ವರ್ಷದ ನಾಯಕ ಲೊಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಎರಡೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 18 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ J ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡ ಒಂದೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಾಗದೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ 16 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 18 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.