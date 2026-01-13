English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

future metal: ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 
 
future metal: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೋಹವೇ ಲಿಥಿಯಂ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಲೋಹಗಳತ್ತವೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಲೋಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.  

ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂನ ಅಗತ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬಳಕೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.  

ಲಿಥಿಯಂ–ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆಮದು ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

