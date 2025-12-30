ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಿದು

Pakistan-India relations: ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.
Pakistan-India relations: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅದರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 1.29 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಟ್ಟಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಕೋಪ, ಭೂಕಂಪಗಳಾದಾಗ ಭಾರತದ ಇರತ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್" ಮತ್ತು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನಾಗಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ದೇಶವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.