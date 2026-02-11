ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌

Gold Rate: ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು ಅದೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯೇ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ.. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ...
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ʼಚಿನ್ನʼವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.. ಇದರ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರುವ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಎಂದಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದೇನು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಲೋಹವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಏಕೆ? ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ಅವರ ವಾದದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ʼಚಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿʼ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೊಸ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭಾಂಶದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸದಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.