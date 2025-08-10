English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ

Ganapati favorite zodiac signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವ ರಾಶಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಣೇಶನ 5 ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವ ರಾಶಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಣೇಶನ 5 ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.  

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯ ದೇವರಾದ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಬಹಳ ಯೋಜಿತರು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದಿಗಳು. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರನ್ನು ಗಣಪತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

