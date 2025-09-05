ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ : ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಧನಿಕರಾಗುವರು

ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ದಯೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಗಣೇಶನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶನು ಶುಭ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುವ 5 ರಾಶಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಇವರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಪೋಷಕ ದೇವತೆಯೂ ಗಣೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ. ಆದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.