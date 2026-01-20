ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನವಿಲುಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹಣಕ್ಕೆಂದೂ ಇರಲ್ಲ ಕೊರತೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vastu Tips For Money: ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ.. ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ ಸದಾ ಇರಲಿದ್ದು ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವಿರಿ. 
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ? ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ... ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ʼನವಿಲು ಗರಿʼ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.    

ಮನೆಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. 

ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 7 ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್‌ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಗಳನು ಇಡುವುದರಿಂ ಮನಃಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡುವ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರಯುವುತ್ತವೆ, ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

