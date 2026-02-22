ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..

Kuber Dev Most Friendly Zodiac Signs: ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಇದೀಗ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಧನರಾಜ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳೆಂದರೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.. ಹಾಗಾದರೇ ಇದೀಗ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಅದು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರೇ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ..
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.