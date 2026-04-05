ಶನಿಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿ.. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಖಚಿತ..!

Saturn in Pisces 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳ 11 (ಏಪ್ರಿಲ್)ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗವು ರವಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯಾಗುವ ಸಮಯ. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆಗಾಗ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ವ್ಯಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗತ್ವ ದೋಷದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯು 8ನೇ ಮನೆಯು ಶನಿ ದೋಷವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶನಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ರಾಜ ಪೂಜೆ, ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಕಾಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶನಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ಶನಿ ದೋಷವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಶನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಶನಿ ದೋಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಈ ಶನಿ ದೋಷವು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)