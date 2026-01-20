ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇದ್ರೂ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..

Love breakup reason : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.. ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಮೌನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
9ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 14 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅತೃಪ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವು ಕೇವಲ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಗುರುತಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.