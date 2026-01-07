ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Love failure horoscope : ಕೆಲವು ಜನರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ..
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಗ್ರಹ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು? : ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಹುವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ರಾಹು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುರುಡನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಂಶದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶನಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳದಂತಹ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಐದನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಹು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನೆರಳು ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಮಂಗಳ- ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಶನಿಯು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪತ್ನಿತ್ವವು ದೂರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು? : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದ ಐದನೇ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ, ಐದನೇ ಮನೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಮನೆ ಕ್ರೂರ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಾಗ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..
ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನವೇ ನಶ್ವರ ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಾಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.