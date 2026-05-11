Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ: ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!

'ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ': ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!

Written ByManjunath NaragundUpdated byManjunath Naragund
Published: May 11, 2026, 03:20 PM IST|Updated: May 11, 2026, 03:26 PM IST

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಕೇವಲ ಹಾಜರಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
 

1/5

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಕೇವಲ ಹಾಜರಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

2/5

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತ್ರಿಶಾ, "Love is always loud" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಡುವಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಿದೆ.  

3/5

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತ್ರಿಶಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ನಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.  

4/5

ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.  

5/5

ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Tags:
Thalapathy Vijay Swearing-in Ceremony
Trisha Krishnan Instagram post
Vijay and Trisha Relationship Rumors
Tamil Nadu CM Vijay Oath Taking
Trisha in Saree at TVK Event
Vijay Trisha Wedding Rumors 2026
Trisha with Vijay's Mother Shoba
ತ್ರಿಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯಾರೀ ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್? ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ 'ವಿಜಯ್' ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ!

ಯಾರೀ ಹರ್ಶೇನೆ ರವಿಚಂದರ್? ತ್ರಿಷಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ 'ವಿಜಯ್' ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ!

Trisha Krishnan Pastel Blue Saree5 min ago
2

ಜಮಖಂಡಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ.. ಜೈಲರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೈದಿಗಳು

Jamkhandi jail14 min ago
3

ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ರಿಯಲ್‌ ವಯ

Rachita Ram28 min ago
4

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. ಮತ್ತೇನು ಆಯ್ತು?

IPL 202636 min ago
5

ಸೂರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನಿಂದ ಸಿಎಂ ಆದ ವಿಜಯ್‌ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ದಳಪತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು

Vijay Thalapathy40 min ago