  Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.

Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.

Amruthadhare Serial : ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ.
 
1 /6

Amruthadhare Serial : ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಗೌತಮ್‌ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಕಾಳೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮಸ್ತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.   

2 /6

ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಭೂಮಿಕಾ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಂತೂ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಅಪ್ಪುವನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್‌ಗೆ ಬಿಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಗೌತಮ್‌ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಬಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಗೌತಮ್‌ನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.  

3 /6

ಭೂಮಿಕಾಳ ಸಡನ್‌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಗೌತಮ್‌ ಮೊದಲಿಗೆ ತಡವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಗೌತಮ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೂಮಿಕಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.  

4 /6

ಭೂಮಿಕಾಳಲ್ಲಾದ ಸಡನ್‌ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ನಿಂತಿರುವುದು ನೋಡುಗರನ್ನು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಏನೇ ಆದರೂ ಗೌತಮ್‌ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೇ ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಕಾತುರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಜೆಡಿ.  

6 /6

ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಪ್ಪುವನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೆಡಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇರುವ ಜಾಗ ತಿಳಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮುಂಬರುವ ಎಪಿಸೋಡಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುದರಲಿದೆ.  

