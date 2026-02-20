Business News : ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ MCLR ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಯಾವುವು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಬನ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ದರವನ್ನು (MCLR) 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಳೆಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಬಡ್ಡಿದರವು ಈಗ ಶೇ. 8.80 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು ಶೇ. 8.90 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇ. 9.05 ರಿಂದ ಶೇ. 8.95 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳ ದರವನ್ನು ಶೇ. 9.10 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡಿತವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
MCLR ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಆಂತರಿಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 0.10 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಡಿ. 20 ವರ್ಷಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಗಡುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರ ನಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾಸಿಕ, ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಂತವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ರೆಪೊ ದರಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡ ಸಾಲ ದರ (EBLR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. MCLR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಎಂಐ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸುದ್ದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಿಧಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲದ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.10 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ.