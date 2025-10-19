ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ

Gold price low countries : ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ದುಬೈ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,14,740 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆಯೇ ಇದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ 1,30,910 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,13,000. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದರೂ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,18,880 ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 5-8% ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಫ್ಎಸ್) ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 7% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,13,570 ರೂ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಕುವೈತ್ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುವೈತ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ: ಪುರುಷರು 20 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 40 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು.
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,13,040 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಕಾರಣ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 21 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.