English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?

Bigg Boss Kannada lowest paid contestant: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
1 /8

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಒಂಟಿ ಆಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ.

2 /8

ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಯಕ್ತಿಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದವರು ಯಾರೆಂಬ ಸಂಗತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

3 /8

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿವಾರದ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

4 /8

ಈ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /8

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12 ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

6 /8

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

7 /8

ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

8 /8

ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹಿನಿಯಾಗಲಿ, ಧನರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 

Next Gallery

ಮರೆಯಾಯ್ತು ನಕ್ಕು ನಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯ.. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ