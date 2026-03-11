ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು..!

LPG Shortage : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ವಾ.. ಇದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ.. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮೊದಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.. ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ : ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, LPG ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸಾಧನವು ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ : ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಈಗ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ : ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ : ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.