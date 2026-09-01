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LPGಯಿಂದ FDವರೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು.. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 01, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:26 AM IST

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Changes From September1/8

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2026ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 1, 2026 ರಿಂದ ದಿನ ಬಳಕೆಯ ಹಾಲು, LPG, e-KYC ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Changes From September2/8

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 01ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 31ರೊಳಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಲು ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

Changes From September3/8

ಡಿಮ್ಯಾಟ್‌ ಖಾತೆಗಳ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್‌ ಖಾತೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಫೋಲಿಯೋ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ವಿವರ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Changes From September4/8

ಇಟಿಎಫ್‌ ಚೌಕಟ್ಟು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ SEBi ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 7ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ಇಟಿಎಫ್‌ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್‌, ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. 

Changes From September5/8

ತೆರಿಗೆ

ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 15, 2026ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 45ರಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Changes From September6/8

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 30ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY), ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿ ಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. 

Changes From September7/8

ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಲಸೆ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಪಾಸ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇ-ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಪಾಸ್‌ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. 

Changes From September8/8

ಹಾಲಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಹಾಲಿನ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹9 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿನ ದರ ₹102ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. 

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