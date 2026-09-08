/ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ...

Lucky zodiac signs: ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ನಿಜ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಅದೃಷ್ಟವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ವೃಷಭ ಹಾಗೂ ಧನು ರಾಶಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ನಿಜ ಜೀವನ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ ಜನರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)