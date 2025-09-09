Lucky Birth Date: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13 ಅಥವಾ 22 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಡಿಕ್ಸ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 13 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ 1+3 ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ 4 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 1- ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1 ಅಥವಾ 10 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ 1. ರಾಡಿಕ್ಸ್ 1 ಇರುವ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹವು ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2- 2, 11 ಅಥವಾ 20 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಶೀಲರು ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸೋಲನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3- ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4- 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಶ್ರಮಶೀಲರು ಕೂಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5- 5, 14, 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಗನೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 - 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಅವರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಶೀಲರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7 - 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 8 - 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ರಾಡಿಕ್ಸ್ 8 ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತರು. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 9 - 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
(Disclamair: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE Kannada NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)