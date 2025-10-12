English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ.. ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!

lucky girls: ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಂತೆ..
 
1 /7

lucky girls: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  

2 /7

3, 12, 21, ಅಥವಾ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಈ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /7

3ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯಂದಿರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

4 /7

ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

5 /7

ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.  

6 /7

ಅವರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.  

7 /7

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

Lucky Number ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು lucky girl according to numerology numerology Number Beauty girls Lucky Girls born on this date are beautiful and lucky ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಹುಡುಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಗಿ ಅದೃಷ್ಟ

Next Gallery

ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಲಿದೆ! ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸುಸಮಯ