ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ , ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ತಿಂಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದು. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಯಾಗುವುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತಿಂಗಳು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದು. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವಾಗಿರಲಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿರಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.