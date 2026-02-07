ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
Chandra Mangala Yoga: ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳಂತಹ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು: ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)