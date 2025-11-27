2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೂಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಸುಪ್ತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇವರ ಬಳಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಬರುವುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಾಗುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.