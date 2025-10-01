English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿಯುವ ಮಾಸ ಇದು

ಮಹಾನವಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. 
ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ : ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶುಭ ತಿಂಗಳು.  ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ  ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಕಾಲ ಇದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಯಾಗುವುದು. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ  :ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ : ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಗಳು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.    

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

