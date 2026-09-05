Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಶನಿ–ರಾಹು–ಕೇತು ಕೃಪೆ! ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು!

ಶನಿ–ರಾಹು–ಕೇತು ಕೃಪೆ! ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 05, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:21 PM IST

Lucky Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Lucky Zodiac Signs1/8

ಶನಿ–ರಾಹು–ಕೇತು ಕೃಪೆ!

ಇಂದಿನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ತುಲಾ, ಧನು, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು, ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Lucky Zodiac Signs2/8

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು.

Lucky Zodiac Signs3/8

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ನೆಲೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬರಬಹುದು.

Lucky Zodiac Signs4/8

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Lucky Zodiac Signs5/8

ಧನು ರಾಶಿ

ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

Lucky Zodiac Signs6/8

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.

Lucky Zodiac Signs7/8

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು.

Lucky Zodiac Signs8/8

ಶನಿ–ರಾಹು–ಕೇತು ಕೃಪೆ!

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
Lucky Zodiac Signs
Zodiac Signs
ASTROLOGY
horoscope
Lucky Rashi
Vrusha Rashi
Mithuna rashi
Tula rashi
Dhanu Rashi
Makara Rashi
Meena Rashi
Shani
Rahu
Ketu
Mars
Rajayoga
money luck
Career Luck
Astro Tips

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ!.. ವಿನಾಯಕನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ
2
3
4
5