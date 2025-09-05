ಈ ಭಾನುವಾರ "ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.." ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..!

Lunar Eclipse 2025: ಈ ಭಾನುವಾರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲೀಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಭಾನುವಾರ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಕೆಲವು ಕಿರಣಗಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಿರಣಗಳು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಗ್ರಹಣದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹವನ್ನು ನೇರ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕು, ಸೂಜಿ, ಕತ್ತರಿ ಮುಂತಾದ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತವಾಗಿರಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ..