ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Shukra Gochar: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇಂದು (ಆ.21) ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಕಂಡ ಕನೆಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಮರಳಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.