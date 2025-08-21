English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Shukra Gochar: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇಂದು (ಆ.21) ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.   ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಕಂಡ ಕನೆಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.
1 /6

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವೊಂದು ಮರಳಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. 

2 /6

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

3 /6

ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

4 /6

ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. 

5 /6

ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು  ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

6 /6

ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.   ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Shukra Gochar Shukradese Shukra Dasha Venus Transit ASTROLOGY

Next Gallery

ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!