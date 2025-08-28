ShukraDese: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವೈಭವದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ, ಶುಕ್ರದೆಸೆಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ತನ್ನ ನೀಚ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ರಾತ್ರಿ 12:16ಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ್ಲಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಹು ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುಂದರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.